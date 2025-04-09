Олег Царёв: 164 украинских беспилотников с вечера уничтожены ПВО над регионами РФ: 67 – над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской, 15 – над Северной Осетией-Аланией, 11 – над Воронежской обл, 10

164 украинских беспилотников с вечера уничтожены ПВО над регионами РФ: 67 – над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской, 15 – над Северной Осетией-Аланией, 11 – над Воронежской обл, 10 – над Курской, 5 – над Белгородской, 4 – над Оренбургской (!!!), 3 – над Крымом, по 2 – над Пензенской и … .