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Олег Царёв: 164 украинских беспилотников с вечера уничтожены ПВО над регионами РФ: 67 – над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской, 15 – над Северной Осетией-Аланией, 11 – над Воронежской обл, 10 –

Олег Царёв: 164 украинских беспилотников с вечера уничтожены ПВО над регионами РФ: 67 – над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской, 15 – над Северной Осетией-Аланией, 11 – над Воронежской обл, 10 –

164 украинских беспилотников с вечера уничтожены ПВО над регионами РФ: 67 – над Краснодарским краем, 29 – над Ростовской, 15 – над Северной Осетией-Аланией, 11 – над Воронежской обл, 10 – над Курской, 5 – над Белгородской, 4 – над Оренбургской (!!!), 3 – над Крымом, по 2 – над Пензенской и … .

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