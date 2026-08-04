iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

ЕС получил право проверять модели OpenAI, Anthropic и Google ещё до их запуска

ЕС получил право проверять модели OpenAI, Anthropic и Google ещё до их запуска

Еврокомиссия сможет ограничивать доступ к рынку, требовать проверки моделей и штрафовать разработчиков на сумму до 15 млн евро или 3% годового оборотаЕвропейская комиссия получила новые полномочия по контролю за моделями искусственного интеллекта в рамках поэтапного вступления в силу закона AI Act.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии