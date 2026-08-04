ЕС получил право проверять модели OpenAI, Anthropic и Google ещё до их запуска

Еврокомиссия сможет ограничивать доступ к рынку, требовать проверки моделей и штрафовать разработчиков на сумму до 15 млн евро или 3% годового оборотаЕвропейская комиссия получила новые полномочия по контролю за моделями искусственного интеллекта в рамках поэтапного вступления в силу закона AI Act.
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