Четыре опасные секты мира

Фраза «Религия — опиум для народа» не теряет актуальности и полторы сотни лет спустя. Вместо того чтобы просто сходить на прием к психоаналитику или с друзьями в баню в поисках утешения, люди по-прежнему предпочитают присоединяться к религиозным сообществам.
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