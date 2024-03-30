Четыре опасные секты мира

Фраза «Религия — опиум для народа» не теряет актуальности и полторы сотни лет спустя. Вместо того чтобы просто сходить на прием к психоаналитику или с друзьями в баню в поисках утешения, люди по-прежнему предпочитают присоединяться к религиозным сообществам.