Директор компании финансового лизинга признан виновным в передаче 600 тыс. рублей сотруднику ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», чтобы избежать ответственности за незаконную застройку на озере Увильды.
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