В Госдуме предложили новую меру поддержки малоимущих

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила при назначении социальных выплат учитывать среднедушевой доход каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина после вычета налогов, то есть с той суммы, которую они расходуют на свое содержание и своих детей.