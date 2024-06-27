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В Госдуме предложили новую меру поддержки малоимущих

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила при назначении социальных выплат учитывать среднедушевой доход каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина после вычета налогов, то есть с той суммы, которую они расходуют на свое содержание и своих детей.

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