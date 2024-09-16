Ростовской области приготовиться! Британцы опубликовали карту поражения объектов ракетами Storm Shadow в донском регионе

Карта ракетных ударов составлена согласно данным английской разведки из космоса.Британское издание The Sunday Times опубликовало карту ударов крылатыми ракетами по стратегическим объектам на территории России.
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