Певица Жасмин призналась, что ее дочь критикуют из-за лишнего веса

Певица Жасмин призналась в интервью Леди Mail.ru, что 12-летнюю дочь критикуют из-за лишнего веса. По словам артистки, незнакомые люди не только обсуждают внешность ее ребенка, но и советуют посадить девочку на диету.
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