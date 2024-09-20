Спикер ЗСНО Люлин: «Понятие «многодетная семья» не должно ассоциироваться со словом «нуждающийся»

КИРОВ, 20 сентября, ФедералПресс. Сегодня в Кирове состоялось LXXIII заседание Ассоциации законодателей ПФО, мероприятие провел координатор Ассоциации, спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
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