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Белый дом отказался раскрывать реакцию Байдена на возможное решение Трампа по Украине

Белый дом отказался раскрывать реакцию Байдена на возможное решение Трампа по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоен ли действующий глава США Джо Байден возможным отказом избранного президента Дональда Трампа выделять средства Украине на вооружения после инаугурации.

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