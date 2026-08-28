Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Скрывать уже нельзя: в ООН сообщили, когда конкретно Россия капитулирует.

Скрывать уже нельзя: в ООН сообщили, когда конкретно Россия капитулирует.

Изображение сгенерировано ИИ | © Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников На прошедшем заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины в ООН Мельник поставил на России крестик, будто только сошедший с новой вышиванки: он заявил, что "Россия уже проигрывает и в итоге потерпит поражение в этой войне".

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