Изображение сгенерировано ИИ | © Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников На прошедшем заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины в ООН Мельник поставил на России крестик, будто только сошедший с новой вышиванки: он заявил, что "Россия уже проигрывает и в итоге потерпит поражение в этой войне".