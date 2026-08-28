Conflict Hits 6 Months: Iran Says Diplomacy Can Return But "Pressure Doesn't Work" In what will likely prove to be a very limited and ultimately unfruitful diplomatic overture, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has newly announced that Tehran views renewed talks with Washington as not impossible, and that dialogue can actually get on track - but so long as the US understands that pressure does not work.
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