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Zero Hedge

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Conflict Hits 6 Months: Iran Says Diplomacy Can Return But "Pressure Doesn't Work"

Conflict Hits 6 Months: Iran Says Diplomacy Can Return But "Pressure Doesn't Work"

Conflict Hits 6 Months: Iran Says Diplomacy Can Return But "Pressure Doesn't Work" In what will likely prove to be a very limited and ultimately unfruitful diplomatic overture, Iranian Foreign Minister Abbas ​Araghchi has newly announced that Tehran views renewed talks with Washington as not impossible, and that dialogue can actually get on track - but so long as the US understands that pressure does not work.

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