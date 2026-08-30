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Вести Севастополь

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Гнев союзников: в Совете Безопасности ООН обсудили удары ВСУ по мирным жителям

Гнев союзников: в Совете Безопасности ООН обсудили удары ВСУ по мирным жителям

Почти 35 тысяч мирных жителей пострадали в России от атак ВСУ с февраля 2022 года, сообщил на неделе информационной службе «Вести» посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

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