Налоговая инспекция банкротит бывший завод пермского миллиардера

Сумма требований не уточняется.Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю подает иск в региональный Арбитражный суд с требованием объявить банкротом кунгурский мясоперерабатывающий завод «Телец».
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