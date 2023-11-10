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Налоговая инспекция банкротит бывший завод пермского миллиардера

Налоговая инспекция банкротит бывший завод пермского миллиардера

Сумма требований не уточняется.Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю подает иск в региональный Арбитражный суд с требованием объявить банкротом кунгурский мясоперерабатывающий завод «Телец».

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