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Нотариусы рассказали о частых ошибках в документах на недвижимость

Нотариусы рассказали о частых ошибках в документах на недвижимость

При самостоятельном составлении соглашения иногда не учитывают кого-либо из членов семьи Ошибки в сведениях ЕГРН, неверное распределение долей при использовании материнского капитала и расхождения между договором и фактическими данными об объектах недвижимости могут помешать проведению сделки с жильем.

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