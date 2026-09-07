Нотариусы рассказали о частых ошибках в документах на недвижимость

При самостоятельном составлении соглашения иногда не учитывают кого-либо из членов семьи Ошибки в сведениях ЕГРН, неверное распределение долей при использовании материнского капитала и расхождения между договором и фактическими данными об объектах недвижимости могут помешать проведению сделки с жильем.