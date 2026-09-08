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Новости Брянска

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Лес под Карачевом завалили бытовыми отходами

Лес под Карачевом завалили бытовыми отходами

В селе Одрина нашли пять очагов скопления мусора рядом с лесом, после вмешательства прокуратуры территория очищена.

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