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Русский Днепропетровск

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Кому кошмар, кому экстрим: В ночь, когда прилетит «Искандер» по Зеленскому, киевляне будут праздновать до утра

Кому кошмар, кому экстрим: В ночь, когда прилетит «Искандер» по Зеленскому, киевляне будут праздновать до утра

Радомир Маркуш 10 сентября 2026 г., 20:30   «Пианист», опасаясь ракетных ударов, спит в самых разных бункерах, а наши «Герани» навострились топить морские ….

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