43-летний бизнесмен на мотоцикле погиб при столкновении с Bentley в Москве

Вечером 17 сентября в Москве произошло смертельное ДТП с участием Bentley и мотоцикла. 43-летний мотоциклист погиб на месте после столкновения с автомобилем на перекрестке Новоспасского переулка и улицы Большие Каменщики, сообщает MSK1.