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43-летний бизнесмен на мотоцикле погиб при столкновении с Bentley в Москве

43-летний бизнесмен на мотоцикле погиб при столкновении с Bentley в Москве

Вечером 17 сентября в Москве произошло смертельное ДТП с участием Bentley и мотоцикла. 43-летний мотоциклист погиб на месте после столкновения с автомобилем на перекрестке Новоспасского переулка и улицы Большие Каменщики, сообщает MSK1.

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