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Релиз в 2025 году? Работа над захватом движений и озвучкой Death Stranding 2 завершена ...

Релиз в 2025 году? Работа над захватом движений и озвучкой Death Stranding 2 завершена ...

Релиз в 2025 году? Работа над захватом движений и озвучкой Death Stranding 2 завершенаРабота над захватом движений и озвучкой Death Stranding 2 завершена, сообщил Хидео Кодзима во время радиопередачи на японском телеканале NHK.

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