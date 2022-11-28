Симпатичные идеи.

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ЗРПК «ТИП 625E» И АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА.

ЗРПК «ТИП 625E» И АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА.

Юмор, приколы, интересные новости и вкусные рецепты. Подписывайтесь на мою страничку в Контакте. В ходе недавней выставки Airshow China 2022 китайская оборонная промышленность показала несколько новых разработок в сфере противовоздушной обороны.

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