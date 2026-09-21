Второй визит за год Вучича на Украину. «Друг России» на приёме у тех, кто запрещает русский язык и убивает русских людей

Пока сербский президент Александр Вучич рассказывает в Белграде о «военном нейтралитете» и «братской любви к России», его самолёт в очередной раз за последние месяцы садится на украинской земле.
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