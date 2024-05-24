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Байден пропустит конференцию по Украине из-за акции по сбору средств

Байден пропустит конференцию по Украине из-за акции по сбору средств

REUTERS/Elizabeth Frantz Президент США Джо Байден не планирует принимать участие в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии, так как в этот период американский лидер должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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