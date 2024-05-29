Bloomberg: Некоторые компании из РФ уже проводят сделки с Китаем в Tether

Не менее двух крупнейших производителей металлов из России, не попавших под западные санкции, перешли на использование криптовалют, в частности, стейблкоина Tether для расчетов с клиентами и поставщиками из Китая.
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