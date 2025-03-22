Мирошник обнародовал видео с последствиями атаки БПЛА на дом в Ростове-на-Дону

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале обнародовал видео с последствиями атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажный дом в Ростове-на-Дону.