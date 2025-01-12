Просо — одна из самых древних зерновых культур, которая незаслуженно забыта многими. Однако в свете растущих цен на привычные крупы — даже гречка сейчас дорожает — многие задумываются, чем можно заменить их в рационе.
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