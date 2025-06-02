Каслинский суд оштрафовал чиновницу за взятку, оставив на свободе

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня, ФедералПресс. Каслинский городской суд (Челябинская область) вынес приговор начальнику районного КУИЗО Галине Леоновой, признанной виновной в получении взятки в значительном размере (ч.
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