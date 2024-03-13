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Mike Johnson Won’t Commit to Biden Impeachment Vote

Punchbowl News: “Given the confusion in the House Republican Conference about what’s next in the impeachment inquiry into President Joe Biden, we asked Johnson if the House would hold a vote on impeachment articles this Congress.

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