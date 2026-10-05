Врач Миронова: ротовое дыхание повышает риск респираторных заболеваний

Из-за постоянного ротового дыхания возрастает риск респираторных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог, специалист превентивной медицины и лор-хирург сети клиник «Атлас» Надежда Миронова.
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