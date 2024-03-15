Вы еще не поняли истинный смысл фразы "Россия не должна победить"? На самом деле всё очень просто.

Вера смелых

Если бы народ в СССР морально сломался после неудач первого года войны, и особенно когда фашисты дошли до Москвы - а это по силе и значимости совсем не нынешние неудачи, или то, что мы считаем некдачами, то сейчас России не было бы. Вот что значит- сплочение народа, и сила мысли каждого, кто на фронте, или в тылу, хотел победить! Как и сейчас, в стране было достаточно тех, кто был по сути врагом, коллаборантом, ждуном. Но ! Народ, эти Иваны да Марьи, и дети их, полуголодные, израненые, все же победили, победили того же коллективного Гитлера, что и сейчас подполз к нам. А силу мысли, силу Духа надо выращивать, в себе и детях, -чтобы победить.