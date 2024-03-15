Абсолютно все западные политики упорно повторяют одну и ту же фразу: "Россия не должна победить". И тут волей-неволей возникает резонный вопрос.
Вы еще не поняли истинный смысл фразы "Россия не должна победить"? На самом деле всё очень просто.
Комментарии
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tsan tsan
Россия не должна победить, но обязательно победит ...хотя бы по привычке. Так что придётся ВСЕМ с этим смириться . Можно поплакать, но смириться.
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14 час.
Вера смелых
Если бы народ в СССР морально сломался после неудач первого года войны, и особенно когда фашисты дошли до Москвы - а это по силе и значимости совсем не нынешние неудачи, или то, что мы считаем некдачами, то сейчас России не было бы. Вот что значит- сплочение народа, и сила мысли каждого, кто на фронте, или в тылу, хотел победить! Как и сейчас, в стране было достаточно тех, кто был по сути врагом, коллаборантом, ждуном. Но ! Народ, эти Иваны да Марьи, и дети их, полуголодные, израненые, все же победили, победили того же коллективного Гитлера, что и сейчас подполз к нам. А силу мысли, силу Духа надо выращивать, в себе и детях, -чтобы победить.
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Вот и закончилось вековое противостояние российских *западников* и *славянофилов* ...Теперь понятно - немецко-фашистская - гитлеровская –сатанинская Европа наш извечный враг. . . Псы-рыцари лезли к нам в 1242г - и были разбиты и утоплены во льдах Чудского озера ; в 1610-1612г.г. поляки -ляхи захватили Москву ; шведы Карла 12 пришли к нам и были разбиты у Полтавы 1709г. и в Северной войне ; Наполеон в 1812г захватил Москву и получил в *пыку* в России ; англичане , Французы и примкнувшая к ним Турция напали на нас в Крымской войне 1854-55г.?.. А немцы в Первой мировой войне 1914-1918г.г. ? Захватили почти всю Украину и Крым ! И в ВОВ 41г. *западные* фашисты дошли почти до Москвы ... В каждую трудную эпоху подлый запад лезет к нам с войной , мечтая нас уничтожить , ограбить...Так что , враги -западники , вы наши извечные враги.
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11 час.
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