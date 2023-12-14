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Белоусов сообщил о росте доходов населения России

Белоусов сообщил о росте доходов населения России

В Российской Федерации фиксируется рост доходов населения. Об этом во время общения с URA.RU заявил заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

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Комментарии
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Л
Лавров
Одни едят хлеб, другие мясо, а в среднем население ест голубцы.
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