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Газета.ру

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Экономист Зубец: Европа может свернуть санкционную политику против России

Экономист Зубец: Европа может свернуть санкционную политику против России

Евросоюз, столкнувшийся с неэффективностью практики принятия пакетов санкций против России, может вовсе свернуть санкционное давление на Москву, либо перейти к отдельным мерам, с которыми в блоке "все согласятся".

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