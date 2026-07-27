Экономист Зубец: Европа может свернуть санкционную политику против России

Евросоюз, столкнувшийся с неэффективностью практики принятия пакетов санкций против России, может вовсе свернуть санкционное давление на Москву, либо перейти к отдельным мерам, с которыми в блоке "все согласятся".
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