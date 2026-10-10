Играют по нотам и по правилам: футбольный клуб "Старко" отмечает 35-летие

РЕН ТВ Все знают игроков ФК "Старко" как талантливых певцов и музыкантов. Но уже 35 лет четыре десятка звезд выходят не только на сцену, но и на футбольное поле.
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