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Новые санкции ЕС 12 октября 2026, что собираются принять

Новые санкции ЕС 12 октября 2026, что собираются принять

Новые санкции ЕС против России будут рассматриваться 12 октября 2026 года. Брюссель намерен обсудить крупнейшее расширение списка ограничений с начала конфликта на Украине.

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