Ситибанк начал проводить выплаты клиентам по замороженным активам

Клиентам брокерского подразделения российского Ситибанка, подконтрольного американской Citigroup, неожиданно поступили купонные выплаты, дивиденды и погашения по облигациям от заблокированных активов без лицензии Euroclear.
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