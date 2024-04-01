На Украине сравнили ФАБ-3000 с тактическими ядерными зарядами и опасаются для них модулей УМПК

Для украинской армии массовое использование планирующих бомб ВКС РФ стало очень неприятным «сюрпризом»: как сообщает местная пресса и собственно сами пережившие бомбардировки российскими авиационными боеприпасами военнослужащие ВСУ, к прилёту ФАБ-250 и ФАБ-500 ещё можно как-то «привыкнуть» .
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