На Украине сравнили ФАБ-3000 с тактическими ядерными зарядами и опасаются для них модулей УМПК

Для украинской армии массовое использование планирующих бомб ВКС РФ стало очень неприятным «сюрпризом»: как сообщает местная пресса и собственно сами пережившие бомбардировки российскими авиационными боеприпасами военнослужащие ВСУ, к прилёту ФАБ-250 и ФАБ-500 ещё можно как-то «привыкнуть» .