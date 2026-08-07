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Авторадио

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В Москве простились с олимпийским чемпионом Иваном Едешко

В Москве прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом 1972 года Иваном Едешко. Проститься с прославленным баскетболистом пришли его близкие, болельщики и представители спортивного сообщества, пишут "Известия".

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