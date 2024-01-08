Русская весна
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Русская весна

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Байден может пойти на отчаянный шаг из-за Путина и Украины, заявили в США 

Байден может пойти на отчаянный шаг из-за Путина и Украины, заявили в США 

Победа президента Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

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СА
Сергей Андросов
Громко пукнуть и умереть?
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