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Нуланд под «автономией» Донбасса не подразумевает ничего хорошего для ЛДНР

Нуланд под «автономией» Донбасса не подразумевает ничего хорошего для ЛДНР

Статус Донбасса, о котором вдруг заговорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, может означать полную зачистку территории от русских и тотальную украинизацию под вывеской «автономия».

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