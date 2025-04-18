Рубио: обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут идти вечно

Обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут идти вечно, США намерены в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь решения этого вопроса в краткосрочной перспективе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
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