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RT Russia

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Рубио: обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут идти вечно

Рубио: обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут идти вечно

Обсуждения по урегулированию конфликта на Украине не могут идти вечно, США намерены в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь решения этого вопроса в краткосрочной перспективе, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

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Eduard
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