Пермская огнеметная система «Тосочка» поразила силы ВСУ

ТОС-1 выпустила термобарический снаряд, уничтожив пехоту противника.Огнеметная система «Тосочка», модификация ТОС-1 и ТОС-1А, произведенная на «Мотовилихинских заводах» в Перми, поразила скопление сил Вооруженных Сил Украины в укрепленном районе.
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