Мировое обозрение

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На Кипре закончились парламентские выборы

На Кипре закончились парламентские выборы

АФИНЫ, 30 мая - РИА Новости. Пропрезидентская правоцентристская партия Демократический сбор (ДИСИ) побеждает на парламентских выборах на Кипре – она набрала 27,75% голосов после подсчета 98,1% бюллетеней, сообщила центральная избирательная комиссия.

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