На Кипре закончились парламентские выборы

АФИНЫ, 30 мая - РИА Новости. Пропрезидентская правоцентристская партия Демократический сбор (ДИСИ) побеждает на парламентских выборах на Кипре – она набрала 27,75% голосов после подсчета 98,1% бюллетеней, сообщила центральная избирательная комиссия.