Прекрасно, прекрасно, держава наша культурная наконец-то добралась до популяризации советской классики классическою методою, не оставляющей молодому поколению никакого выбора, кроме ЧИТАТЬ! Пьеса "Дракон" Евгения Шварца попала под маркировку 18+, и облечена в прозрачную пленочку, а на кассе требуют паспорт, чтобы никаким 17 и 16, не говоря уже про 14 ни в коем случае! Запрещенные для […] Сообщение Ишь ты, Дракон! Отлетаешься у нас.