Разбитое о голову соперника яйцо и 65 тысяч в Лондоне. Это главное британское противостояние года

Семейная трилогия. 65 тысяч на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» – и нет, это не Лига чемпионов в Лондоне, а третья часть культового противостояния британского бокса: Крис Юбенк-младший в плотной зарубе победил Конора Бенна единогласным решением судей и продолжил дело отца.