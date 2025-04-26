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Разбитое о голову соперника яйцо и 65 тысяч в Лондоне. Это главное британское противостояние года

Разбитое о голову соперника яйцо и 65 тысяч в Лондоне. Это главное британское противостояние года

Семейная трилогия. 65 тысяч на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» – и нет, это не Лига чемпионов в Лондоне, а третья часть культового противостояния британского бокса: Крис Юбенк-младший в плотной зарубе победил Конора Бенна единогласным решением судей и продолжил дело отца.

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