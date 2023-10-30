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Несекретные материалы

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Российские «Ониксы» поразили объекты военной инфраструктуры в Одесской области

Российские «Ониксы» поразили объекты военной инфраструктуры в Одесской области

Утром российская армия нанесла ракетный удар по инфраструктуре в Одесской области. Местные власти подтвердили не менее двух прилетов в районе Ильичевского судоремонтного завода, а также не менее трех взрывов в районе Черноморска.

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antanas Semiakinas
Мочи хохлов,жополизы пиндосов
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