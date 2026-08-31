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5 Once-Beloved Sitcoms That Ran One Season Too Long

5 Once-Beloved Sitcoms That Ran One Season Too Long

There's nothing worse than when a good TV show runs long enough to become a shell of its former self, a sad fate that even the best sitcoms are often guilty of.

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