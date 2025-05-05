Часть дорог в Лабытнанги закроется 6 мая из-за крестного хода

В Лабытнанги в день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, состоится крестный ход. В связи с этим в городе на два с половиной часа перекроют часть дорог, сообщили в местном автотранспортном предприятии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии