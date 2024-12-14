“Слышать о ней не хочу”: Филипп Киркоров жестко прошелся по Насте Ивлеевой

Артист до сих пор не простил девушку за то, что она испортила его карьеру. Когда-то Филипп Киркоров и Настя Ивлеева очень хорошо общались, поэтому никто не удивился, увидев его на печально известной вечеринке.
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