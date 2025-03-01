Пушков: Белый дом начнет присматриваться к другим кандидатам в президенты Украины

Глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков, комментируя поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что после этого Белый дом начнет присматриваться к другим кандидатам в президенты Украины.