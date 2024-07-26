Шеф свердловской ГАИ потребовал от владельцев кикшеринга сократить число аварий

В управлении Госавтоинспекции Свердловской области прошло совещание, в котором приняли участие врио начальника региональной ГАИ Дмитрий Кузнецов, представители кикшеринга, сотрудники мэрии, СКР и полиции.
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