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Закон, порядок, государство

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В преддверии праздника Пасхи специалисты полевого хлебозавода группировки прикрытия государственной границы изготовили десятки тысяч пасхальных куличей для бойцов, которые выполняют боевые задачи на госгранице

В преддверии праздника Пасхи специалисты полевого хлебозавода группировки прикрытия государственной границы изготовили десятки тысяч пасхальных куличей для бойцов, которые выполняют боевые задачи на госгранице

Прямо на передовой тыловики вручили куличи бойцам мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

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