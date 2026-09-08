Ипотека в России: за август выдано кредитов на 384 млрд рублей

За август в России выдали ипотечных кредитов примерно на 384 млрд рублей. Такие данные приводит ВТБ. Показатель превысил июльский на 8%, однако оказался на 2% ниже уровня августа прошлого года.
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